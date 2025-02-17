Кошта: зустріч у Парижі є початком процесу, до якого будуть залучені всі партнери, віддані миру

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Президент Європейської ради Антоніу Кошта (António Costa) говорить, що зустріч лідерів ЄС та НАТО у Парижі з метою обговорення ситуації в Україні та безпеки Європи, є початком процесу, до якого будуть залучені всі партнери, віддані миру.

«Сьогодні я візьму участь у зустрічі, скликаній у Парижі Еммануелем Макроном, для консультацій між європейцями, з присутністю ЄС та НАТО, про ситуацію в Україні та про безпеку Європи. Це початок процесу, який триватиме із залученням усіх партнерів, відданих миру та безпеці в Європі», - написав Кошта в понеділок на своїй сторінці у соцмережі Х.

Президент Європейської ради також запевнив, що Європейський Союз та його держави-члени «відіграватимуть центральну роль у цьому процесі».