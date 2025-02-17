Інтерфакс-Україна
Події
13:12 17.02.2025

Зеленський під час візиту в ОАЕ обговорив повернення українців з російського полону

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Зеленський під час візиту в ОАЕ обговорив повернення українців з російського полону

Президент України Володимир Зеленський здійснив візит в Об’єднані Арабські Емірати, де обговорив с президентом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном повернення українців з РФ, де вони перебувають у полоні.

"Одна з наших ключових тем сьогодні – повернення наших людей із російського полону. Посередництво ОАЕ врятувало багато життів. Дякуємо за цю важливу співпрацю, і сьогодні обговорили, як можемо її продовжити", - написав Зеленський в Телеграм у понеділок.

Також він повідомив про підписання економічної угоди між державами, яка "максимально лібералізує доступ до ринку ОАЕ для майже всіх українських товарів". "Нашим компаніям буде простіше продавати свої продукти в ОАЕ", - відзначив президент.

Перша леді Олена Зеленська працювала над важливими питаннями гуманітарної співпраці: "реабілітація, підтримка великих прийомних родин, підтримка наших людей". 

Теги: #оае #зеленський

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