Зеленський під час візиту в ОАЕ обговорив повернення українців з російського полону

Президент України Володимир Зеленський здійснив візит в Об’єднані Арабські Емірати, де обговорив с президентом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном повернення українців з РФ, де вони перебувають у полоні.

"Одна з наших ключових тем сьогодні – повернення наших людей із російського полону. Посередництво ОАЕ врятувало багато життів. Дякуємо за цю важливу співпрацю, і сьогодні обговорили, як можемо її продовжити", - написав Зеленський в Телеграм у понеділок.

Також він повідомив про підписання економічної угоди між державами, яка "максимально лібералізує доступ до ринку ОАЕ для майже всіх українських товарів". "Нашим компаніям буде простіше продавати свої продукти в ОАЕ", - відзначив президент.

Перша леді Олена Зеленська працювала над важливими питаннями гуманітарної співпраці: "реабілітація, підтримка великих прийомних родин, підтримка наших людей".