Інтерфакс-Україна
Події
12:44 17.02.2025

НА ЧАЕС продовжуються роботи з гасіння після удару російського дрона

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НА ЧАЕС продовжуються роботи з гасіння після удару російського дрона

Гасіння пожежі на Чорнобильській атомній електростанції продовжуються, рівень радіації на об’єкті не змінився, повідомляє Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України.

"Станом на 10:00 роботи з ліквідації наслідків удару російського дрона по ЧАЕС тривають. Продовжуються роботи з гасіння. Здійснюється моніторинг ситуації за допомогою БпЛА з тепловізором", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Повідомляється, що від ДСНС залучено 91 особу та 18 одиниць техніки.

"Через пошкодження зовнішньої та внутрішньої оболонок Арки НБК та обладнання системи основних кранів відбулося порушення меж та умов безпечної експлуатації Комплексу НБК ОУ", - зазначається в повідомленні.

На місці постійно здійснюється моніторинг стану повітря та радіаційного фону.

Рівень радіації на об’єкті не змінився. Контрольні рівні потужності еквівалента амбієнтної дози не перевищені. Радіаційна ситуація перебуває під контролем.

Раніше повідомлялось, що гасіння пожежі на Чорнобильській АЕС призупинили.

У ніч на 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, сталася пожежа, пошкодження суттєві.

Теги: #чаес #дснс

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