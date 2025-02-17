Міннац'єдності і Світовий конґрес українців утворюють спільну робочу групу

Міністерство національної єдності України і Світовий конґрес українців (СКУ) утворюють спільну робочу групу, повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр нац'єдності України Олексій Чернишов.

"Для ефективної взаємодії з СКУ утворюємо спільну робочу групу. Це дозволить більш системно працювати над ініціативами, що сприятимуть збереженню зв’язку наших громадян з Україною", - цитує Чернишова пресслужба міністерства за результатами його зустрічі з президентом Світового конґресу українців Павлом Ґродом.

Крім того, сторони обговорили ключові питання, пов’язані з професійним розвитком українців.

"Олексій Чернишов висловив вдячність представникам Світового конґресу українців за важливий внесок у підтримку українців за кордоном, а також відзначив змістовну співпрацю з головою Місії СКУ в Україні Андрієм Шевченком", - йдеться в повідомленні.