Світовий конгрес Українців долучиться до Альянсу культурної стійкості

Світовий конгрес Українців (СКУ) долучиться до Альянсу культурної стійкості та зусиль з повернення культурних цінностей, повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

"Під час зустрічі сторони обговорили шляхи посилення культурної дипломатії, реалізацію спільних проєктів у сфері культури, а також координацію міжнародних зусиль для підтримки України в умовах повномасштабної війни", - йдеться в повідомленні міністерства по результатам зустрічі в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяни Бережної із делегацією СКУ на чолі з його президентом Павлом Ґродом.

Зазначається, що окрему увагу українська сторона приділила питанням збереження й відновлення культурної спадщини, яка зазнала значних втрат через російську агресію.

Крім того, важливим напрямом подальшої співпраці було визначено підтримку молодих українців та створення умов для повернення українських фахівців, які наразі перебувають за кордоном, зокрема їх залучення до процесів реформ та євроінтеграції.

Своєю чергою Ґрод висловив підтримку озвученим ініціативам і підтвердив готовність організації долучитися до діяльності Альянсу культурної стійкості, підкресливши його значення у процесі повернення до України викрадених культурних цінностей.

"Окремо розглядалася участь українських митців у міжнародних культурних подіях, які організовуються громадами закордонних українців у Бразилії, Канаді, США та країнах Європейського Союзу. Також порушено питання залучення можливостей закордонного українства до пошуку та ідентифікації викрадених культурних цінностей, що мають історичне значення для України", - йдеться в повідомленні.