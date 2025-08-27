Інтерфакс-Україна
Події
10:41 27.08.2025

Світовий конгрес Українців долучиться до Альянсу культурної стійкості

1 хв читати

Світовий конгрес Українців (СКУ) долучиться до Альянсу культурної стійкості та зусиль з повернення культурних цінностей, повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

"Під час зустрічі сторони обговорили шляхи посилення культурної дипломатії, реалізацію спільних проєктів у сфері культури, а також координацію міжнародних зусиль для підтримки України в умовах повномасштабної війни", - йдеться в повідомленні міністерства по результатам зустрічі в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяни Бережної із делегацією СКУ на чолі з його президентом Павлом Ґродом.

Зазначається, що окрему увагу українська сторона приділила питанням збереження й відновлення культурної спадщини, яка зазнала значних втрат через російську агресію.

Крім того, важливим напрямом подальшої співпраці було визначено підтримку молодих українців та створення умов для повернення українських фахівців, які наразі перебувають за кордоном, зокрема їх залучення до процесів реформ та євроінтеграції.

Своєю чергою Ґрод висловив підтримку озвученим ініціативам і підтвердив готовність організації долучитися до діяльності Альянсу культурної стійкості, підкресливши його значення у процесі повернення до України викрадених культурних цінностей.

"Окремо розглядалася участь українських митців у міжнародних культурних подіях, які організовуються громадами закордонних українців у Бразилії, Канаді, США та країнах Європейського Союзу. Також порушено питання залучення можливостей закордонного українства до пошуку та ідентифікації викрадених культурних цінностей, що мають історичне значення для України", - йдеться в повідомленні.

Теги: #ску #мкск

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:10 26.08.2025
Закордонні українці чекатимуть з отриманням множинного громадянства до завершення мобілізації - президент СКУ

Закордонні українці чекатимуть з отриманням множинного громадянства до завершення мобілізації - президент СКУ

10:57 29.07.2025
Розділення Мінкультури і стратегічних комунікацій неможливе без голосування за призначення міністра в Раді - депутат

Розділення Мінкультури і стратегічних комунікацій неможливе без голосування за призначення міністра в Раді - депутат

15:04 09.07.2025
МКСК винесло на обговорення порядок та умови страхування журналістів на період їх відрядження в райони ведення бойових дій

МКСК винесло на обговорення порядок та умови страхування журналістів на період їх відрядження в райони ведення бойових дій

16:47 27.06.2025
Мінкультури не планує жодних заяв стосовно організованого РФ пісенного конкурсу "Интервидение-2025" через його незначущість

Мінкультури не планує жодних заяв стосовно організованого РФ пісенного конкурсу "Интервидение-2025" через його незначущість

12:49 26.06.2025
Мінкультури додало обряд "Дівування" у Баштанці та мосяжні традиції Гуцульщини до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини

Мінкультури додало обряд "Дівування" у Баштанці та мосяжні традиції Гуцульщини до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини

17:07 23.06.2025
Мінкультури внесло російського коміка Мусагалієва до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Мінкультури внесло російського коміка Мусагалієва до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

11:24 17.02.2025
Міннац'єдності і Світовий конґрес українців утворюють спільну робочу групу

Міннац'єдності і Світовий конґрес українців утворюють спільну робочу групу

17:26 13.09.2024
Сибіга на зустрічі з представниками СКУ висловив підтримку запровадженню множинного громадянства

Сибіга на зустрічі з представниками СКУ висловив підтримку запровадженню множинного громадянства

19:41 26.06.2024
Пішов із життя перший віцепрезидент Світового конгресу українців Романів

Пішов із життя перший віцепрезидент Світового конгресу українців Романів

17:46 23.11.2023
Шмигаль закликав Світовий конгрес українців промотувати питання санкцій і конфіскації заморожених російських активів за кордоном

Шмигаль закликав Світовий конгрес українців промотувати питання санкцій і конфіскації заморожених російських активів за кордоном

ВАЖЛИВЕ

План надійної підтримки безпеки України просувається вперед - президент Фінляндії

У РФ вибухнув нафтопровід "Рязань-Москва", який постачав нафтопродукти до російської столиці, - джерела

Зеленський: Час організовувати формат для розмови лідерів щодо гарантій безпеки

РФ атакувала електроенергетичні та газотранспортні об’єкти в шести областях – Міненерго

Для виїзду за кордон чоловікам від 18 до 22 років необхідно буде мати військово-обліковий документ - Держприкордонслужба

ОСТАННЄ

Генпрокурор: Кількість підозр місцевим чиновникам – це не про піар, не чекайте толерантності до корупції

Сибіга: Вихід з конвенції із запобігання катуванням свідчить, що РФ - це "територія беззаконня, де людське життя та гідність нічого не варті"

Обстріл з боку РФ залишив без світла 51 населений пункт Новгород-Сіверської громади

План надійної підтримки безпеки України просувається вперед - президент Фінляндії

У РФ вибухнув нафтопровід "Рязань-Москва", який постачав нафтопродукти до російської столиці, - джерела

Зеленський: Час організовувати формат для розмови лідерів щодо гарантій безпеки

Гелікоптер Black Hawk, на який збирали кошти чеські активісти, вже в Україні

РФ атакувала електроенергетичні та газотранспортні об’єкти в шести областях – Міненерго

СБУ затримала на Київщині працівника хімзаводу, який коригував ворожі удари

РФ своїм ударом повністю вивела з ладу збагачувальну фабрику "ДТЕК" у Донецькій області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА