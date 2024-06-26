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19:41 26.06.2024

Пішов із життя перший віцепрезидент Світового конгресу українців Романів

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Пішов із життя перший віцепрезидент Світового конгресу українців Романів

Громадський і політичний діяч української діаспори, перший заступник президента Світового конгресу українців Стефан Романів помер у середу на 69-му році життя.

"Від імені Міністерства закордонних справ України ми висловлюємо співчуття у зв'язку з передчасною смертю Стефана Романіва, багаторічного співголови Союзу українських організацій Австралії, першого віцепрезидента Світового конгресу українців, голови Міжнародного координаційного комітету СКУ у справі Голодомору, голови Світової ради СКУ з релігійних питань", - повідомляється в телеграм-каналі Міністерства закордонних справ України.

У відомстві зазначили, що Романів, зокрема, зробив "вагомий внесок у справу міжнародного визнання Голодомору в Україні 1932-1933 рр.".

"Це, безумовно, тяжка втрата не лише для української громади в Австралії, а й для усієї української всесвітньої спільноти. Життя пана Стефана є зразком палкої любові до України та її народу, міцної і непідкупної віри в перемогу нашої держави", - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Романів народився 1955 року в Австралії, очолював Спілку українських організацій в Австралії, був заступником Світового управління Спілки української молоді (СУМ), генеральним секретарем (2008-2018 рр.) і першим заступником (після 2018 р.) президента Світового конгресу українців, офіційним представником Торгово-промислової палати України в Австралії.

 

Теги: #романів #смерть #ску

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