Інтерфакс-Україна
Події
07:35 17.02.2025

Мешканець Веселого на Херсонщині потрапив під удар ворожого дрона

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Мешканець Веселого Херсонської області у неділю потрапив під удар російського дрона, він шпиталізований та перебуває у стані середньої тяжкості, повідомила пресслужба ОВА.

"До лікарні шпиталізували жителя Веселого, котрий вчора потрапив під удар російського дрона", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 58-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення ніг.

Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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