Інтерфакс-Україна
Події
02:13 17.02.2025

Кількість постраждалих у Харкові збільшилася до 3 - мер

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Станом на 2:04 кількість постраждалих через удар ворожого БПЛА по Холодногірському району Харкові зросла з 2 до 3 осіб, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У Холодногірському районі вже три людини звернулися за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, ще один удар ворожого БПЛА зафіксовано у Салтівському районі міста.

"За попередньою інформацією, удар прийшовся неподалік адмінбудівлі. Станом на зараз - без постраждалих. В адмінбудівлі та прилеглих будинках подекуди вибиті шибки. Ситуація уточнюється", - написав Терехов.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2121

Теги: #харків #постраждалі #обстріл

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