02:13 17.02.2025
Кількість постраждалих у Харкові збільшилася до 3 - мер
Станом на 2:04 кількість постраждалих через удар ворожого БПЛА по Холодногірському району Харкові зросла з 2 до 3 осіб, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"У Холодногірському районі вже три людини звернулися за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
За його словами, ще один удар ворожого БПЛА зафіксовано у Салтівському районі міста.
"За попередньою інформацією, удар прийшовся неподалік адмінбудівлі. Станом на зараз - без постраждалих. В адмінбудівлі та прилеглих будинках подекуди вибиті шибки. Ситуація уточнюється", - написав Терехов.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2121