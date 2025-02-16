Арахамія: вибори відбудуться не раніше, ніж через шість місяців після закінчення воєнного стану

Вибори в Україні мають відбутися не раніше, ніж через шість місяців після закінчення воєнного стану, заявив голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Вчергове нагадаю, що по-перше вибори під час воєнного стану неможливі. А по-друге, в рамках Діалогу Жана Моне лідери усіх фракцій та груп уклали угоди, що вибори відбудуться не раніше, ніж через 6 місяців після закінчення воєнного стану", - написав він у телеграмі.

Він також рекомендує усім ще раз ознайомитися з текстом цього документа з прийнятими під час дев'ятого діалогу Моне (діалоги Жана Моне заради миру та демократії - ІФ-У) висновками, який долучив під текстом заяви.

Джерело: https://t.me/David_Arakhamia/394