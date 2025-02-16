Зеленський закликав США допомогти захисти корисні копалини, щоб разом заробити на цьому

Президент Володимир Зеленський заявив, що угода з США щодо рідкісноземельних корисних копалин повинна містити гарантії безпеки для України.

"Будь-яка угода щодо українських корисних копалин має супроводжуватися гарантіями безпеки з боку США. Допоможіть нам це відстояти, і ми разом на цьому заробимо", – сказав Зеленський в інтерв'ю NBC News.

Президент підкреслив, якщо Україна не отримає гарантій безпеки від США, то економічна угода не працюватиме. "Все повинно бути справедливо", - наголосив він.

За словами президента, в Україні подивилися на те, які рідкісноземельні елементи США імпортують для своєї промисловості.

"Коли ми брали титан – це один з прикладів, титан – ми сказали, що у нас є титан в Україні, і це точна інформація. І його вистачить для промисловості на 40 років", – підкреслив він.