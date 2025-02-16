Інтерфакс-Україна
Події
18:00 16.02.2025

Президент Євроради Кошта їде в Париж на термінову зустріч лідерів через заяви адміністрації Трампа щодо війни в Україні

1 хв читати
Президент Євроради Кошта їде в Париж на термінову зустріч лідерів через заяви адміністрації Трампа щодо війни в Україні
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта візьме участь у терміновій зустрічі лідерів Європейського союзу та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, скликаній президентом Франції Еммануелем Макроном через останні дії адміністрації президента США Дональда Трампа по відношенню до пошуку мирного врегулювання війни, яку проти України веде Росія.

Про це журналістам у неділю в Брюсселі повідомив представник Європейської Ради.

«Президент Європейської Ради Антоніо Кошта візьме участь у зустрічі, скликаній президентом Макроном, завтра вдень у Парижі. Зустріч має на меті розпочати консультації європейських лідерів щодо ситуації в Україні та питань безпеки в Європі», - сказав він.

За його словами, у зустрічі також візьмуть участь глави урядів Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії, а також президент Європейської комісії та генеральний секретар НАТО.

«Потім їхні дискусії можуть продовжитися в інших форматах з метою об’єднання всіх партнерів, зацікавлених у мирі та безпеці в Європі», - пояснив представник Європейської ради.

Зустріч пройде у Єлисейському палаці у другій половині понеділка.

Теги: #кошта #париж

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:22 19.05.2025
Голова Європейської ради закликає РФ піти на негайне припинення вогню в Україні

Голова Європейської ради закликає РФ піти на негайне припинення вогню в Україні

20:23 16.05.2025
Зеленський, Ляєн та Кошта обговорили посилення тиску на РФ задля досягнення припинення вогню

Зеленський, Ляєн та Кошта обговорили посилення тиску на РФ задля досягнення припинення вогню

18:48 16.05.2025
Президентка ЄК: наш пріоритет - повне припинення вогню, ми продовжимо тиснути на РФ

Президентка ЄК: наш пріоритет - повне припинення вогню, ми продовжимо тиснути на РФ

15:05 16.05.2025
Кошта – Зеленському: ваша безпека – це наша безпека

Кошта – Зеленському: ваша безпека – це наша безпека

21:40 28.04.2025
Перемовини у паризькому і лондонському форматі планують продовжити - Тихий

Перемовини у паризькому і лондонському форматі планують продовжити - Тихий

15:27 22.04.2025
Фон дер Ляєн та Кошта візьмуть участь у церемонії поховання Папи Франциска

Фон дер Ляєн та Кошта візьмуть участь у церемонії поховання Папи Франциска

13:15 18.04.2025
США хочуть забезпечити повне припинення вогню в Україні протягом кількох тижнів – ЗМІ

США хочуть забезпечити повне припинення вогню в Україні протягом кількох тижнів – ЗМІ

10:52 18.04.2025
Глава МЗС Франції вважає зустрічі в Парижі 17 квітня "дипломатичним успіхом Франції"

Глава МЗС Франції вважає зустрічі в Парижі 17 квітня "дипломатичним успіхом Франції"

10:44 18.04.2025
Вчора у Парижі був день дипломатії, однак для Росії лише черговий день терору – Сибіга

Вчора у Парижі був день дипломатії, однак для Росії лише черговий день терору – Сибіга

09:44 18.04.2025
Ламмі за результатами зустрічей у Парижі: Ми наполегливо працюємо з союзниками над забезпеченням тривалого миру в Україні

Ламмі за результатами зустрічей у Парижі: Ми наполегливо працюємо з союзниками над забезпеченням тривалого миру в Україні

ВАЖЛИВЕ

Путін вже неодноразово відмовлявся від припинення вогню, тому потрібна жорстка реакція світу – Зеленський

Третій етап обміну військовополонених відбудеться в неділю

До України з полону повернулися 307 військовослужбовців – президент

Сили оборони збили вночі 6 з 14 ракет і знешкодили 245 ворожих дронів з 250 - Повітряні сили

РФ вже тиждень формулює свій "меморандум" у відповідь на потребу припинити вогонь, потрібні санкції - Зеленський

ОСТАННЄ

Путін налаштований на перемогу в Україні – розвідка США

Путін вже неодноразово відмовлявся від припинення вогню, тому потрібна жорстка реакція світу – Зеленський

Третій етап обміну військовополонених відбудеться в неділю

Через негоду відбулись аварійні відключення двох ЛЕП на Полтавщині

Сибіга здійснить візит до Азербайджану для розширення двосторонніх відносин між країнами

Ворог продовжує обстрілювати Нікополь та громади Дніпропетровщини - Лисак

Три жертви та троє постраждалих внаслідок ДТП на Кіровоградщині - ДСНС

Через удар ворожого БпЛА по Козачій Лопані загинула мирна мешканка

У одному з сіл Херсонщини на невідомому боєприпасі підірвалась дитина та постраждали дві жінки - ОВА

Очільник Сумської ОВА спростував інформацію про встановлення російського контролю над Юнаківкою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА