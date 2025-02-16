Президент Євроради Кошта їде в Париж на термінову зустріч лідерів через заяви адміністрації Трампа щодо війни в Україні

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Президент Європейської ради Антоніу Кошта візьме участь у терміновій зустрічі лідерів Європейського союзу та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, скликаній президентом Франції Еммануелем Макроном через останні дії адміністрації президента США Дональда Трампа по відношенню до пошуку мирного врегулювання війни, яку проти України веде Росія.

Про це журналістам у неділю в Брюсселі повідомив представник Європейської Ради.

«Президент Європейської Ради Антоніо Кошта візьме участь у зустрічі, скликаній президентом Макроном, завтра вдень у Парижі. Зустріч має на меті розпочати консультації європейських лідерів щодо ситуації в Україні та питань безпеки в Європі», - сказав він.

За його словами, у зустрічі також візьмуть участь глави урядів Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії, а також президент Європейської комісії та генеральний секретар НАТО.

«Потім їхні дискусії можуть продовжитися в інших форматах з метою об’єднання всіх партнерів, зацікавлених у мирі та безпеці в Європі», - пояснив представник Європейської ради.

Зустріч пройде у Єлисейському палаці у другій половині понеділка.