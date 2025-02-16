Зустріч європейських лідерів пройде у Парижі в понеділок, підтвердив глава МЗС Франції

Президент Франції Еммануель Макрон збере в понеділок у Парижі «головні європейські країни» для обговорення «європейської безпеки», підтвердив у неділю міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

«Президент Республіки завтра збере головні європейські країни для обговорення європейської безпеки», — цитує Барро Le Figaro.

При цьому міністр не уточнив учасників цієї «робочої зустрічі».

За інформацією агентства Reuters, запрошення надіслали принаймні Великій Британії, Німеччині, Польщі, Італії та Данії, які представлятимуть країни Балтії та Скандинавії, а також керівництву Європейського союзу та генеральному секретарю НАТО.

Напередодні про скликання екстреного саміту повідомив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.