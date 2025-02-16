Зеленський про атаку на Миколаїв: росіяни воюють підло, так не роблять ті, хто дійсно хоче миру

Удар росіян по Миколаєву, внаслідок якого без опалення залишились більше 100 тис людей, свідчить, що росіяни воюють проти життя в Україні, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Це (атака на Миколаїв – ІФ-У) не має жодного відношення до бойових дій та ситуації на фронті, це ще раз доводить, що росіяни воюють саме проти наших людей, проти життя в Україні. І воюють підло, не збавляючи тиску. Так не роблять ті, хто дійсно хоче відновлення миру та готується до перемовин», - написав він у телеграм у неділю.

Президент відзначив, що зараз активно працюють ремонтні бригади, щоб повернути Миколаєву опалення.

«Будемо й надалі працювати разом з партнерами, щоб зміцнити захист від таких ударів. І так само активно треба працювати на всіх рівнях усім партнерам між собою, щоб не дозволити Росії затягнути цю війну чи зробити загрозу життю постійною», - заявив він.

«Треба дотискати Росію до миру. Нещодавній удар «шахеда» по укриттю на Чорнобильській АЕС, цей удар по Миколаєву, усі інші подібні російські удари мають призводити до сильної реакції, до сильної нашої взаємодії – усіх партнерів – і до спільної роботи заради примусу Росії до миру», - наголосив Зеленський.