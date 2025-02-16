Інтерфакс-Україна
Події
12:51 16.02.2025

Прем'єр Великої Британії приєднається до європейського саміту за ініціативи Макрона

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Прем'єр Великої Британії приєднається до європейського саміту за ініціативи Макрона
Фото: https://www.facebook.com/KeirStarmerLabour/

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер приєднається до європейського саміту, який скликає президент Франції Еммануель Макрон, потім він поїде в США, повідомляє The Guardian.

"У суботу на Даунінг-стріт підтвердили, що повідомлені про запропоновану зустріч, і чиновники чітко дали зрозуміти, що Стармер візьме в ній участь і передасть повідомлення за її результатами до Вашингтону цього тижня, коли він зустрінеться з президентом Трампом", - пише видання у неділю

Британські джерела також повідомили, що, на їхню думку, серед запрошених Макроном до Парижа будуть генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а також лідери Німеччини, Італії, Великої Британії та Польщі.

"Для нашої національної безпеки це момент, який випадає раз на покоління, коли ми стикаємося з реальністю сучасного світу і загрозою з боку Росії. Очевидно, що Європа повинна відігравати більшу роль в НАТО, оскільки ми працюємо зі США над забезпеченням майбутнього України і протидією загрозі з боку Росії", - сказав Стармер раніше.

Він додав, що Велика Британія працюватиме над тим, щоб забезпечити єдність США і Європи.

Як повідомлялося раніше, на Мюнхенської конференції з безпеки спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу фізично за столом переговорів щодо України. Але, за його словами, інтереси Європи у переговорному процесі будуть враховані.

Таке ставлення США до Європи викликало незадоволення серед країн ЄС. Президент Франції Еммануель Макрон скликав на понеділок, 17 лютого, європейський саміт в Парижі. Міністри закордонних справ країн ЄС провели екстрену зустріч в Мюнхені і анонсували нові ініціативи щодо України.

Теги: #макрон #стармер

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