Інтерфакс-Україна
Події
09:44 16.02.2025

Захисники України в ніч на 16 лютого знищили 95 зі 143 задіяних ворогом дронів

1 хв читати
Захисники України в ніч на 16 лютого знищили 95 зі 143 задіяних ворогом дронів
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Противник атакував у ніч на 16 лютого 2025 року (із 21.00 15 лютого) 143-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово - рф. та двома балістичними ракетами (по Одещині) із окупованого Криму, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграмі.

“Станом на 09.00 підтверджено збиття 95-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях. 46 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)”, - йдеться у повідомленні.

Теги: #повітряні_сили #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:44 24.05.2025
Сили оборони збили вночі 6 з 14 ракет і знешкодили 245 ворожих дронів з 250 - Повітряні сили

Сили оборони збили вночі 6 з 14 ракет і знешкодили 245 ворожих дронів з 250 - Повітряні сили

09:38 24.05.2025
У Києві 15 постраждалих внаслідок нічної атаки РФ – поліція

У Києві 15 постраждалих внаслідок нічної атаки РФ – поліція

06:30 24.05.2025
В Україні розробили новий багатоцільовий ударний БПЛА "Батяр"

В Україні розробили новий багатоцільовий ударний БПЛА "Батяр"

00:19 24.05.2025
Київ перебуває під загрозою атаки понад 20 ворожих БпЛА – Кличко

Київ перебуває під загрозою атаки понад 20 ворожих БпЛА – Кличко

14:38 23.05.2025
В Херсоні в результаті удару БПЛА загинув чоловік – ОВА

В Херсоні в результаті удару БПЛА загинув чоловік – ОВА

10:06 19.05.2025
Сили оборони збили вночі 41 ворожий дрон зі 112, ще 35 локаційно втрачені

Сили оборони збили вночі 41 ворожий дрон зі 112, ще 35 локаційно втрачені

09:15 14.05.2025
Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 145 БпЛА: збито 80 дронів, ще 42 локаційно втрачені

Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 145 БпЛА: збито 80 дронів, ще 42 локаційно втрачені

09:11 12.05.2025
Сили оборони вночі збили 55 ворожих дронів зі 108, ще 30 локаційно втрачені

Сили оборони вночі збили 55 ворожих дронів зі 108, ще 30 локаційно втрачені

10:12 11.05.2025
Захисники України в ніч на 11 травня знищили 60 зі 108 ворожих дронів

Захисники України в ніч на 11 травня знищили 60 зі 108 ворожих дронів

09:37 08.05.2025
Протягом поточної доби 8 травня в повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано

Протягом поточної доби 8 травня в повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили вночі 6 з 14 ракет і знешкодили 245 ворожих дронів з 250 - Повітряні сили

РФ вже тиждень формулює свій "меморандум" у відповідь на потребу припинити вогонь, потрібні санкції - Зеленський

Умєров: в межах стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів

В Україну вдалося повернути з полону РФ 390 українців - Зеленський

Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше – Зеленький

ОСТАННЄ

У Тульській області РФ уражено хімпідприємство, продукція якого використовується у ВПК – ЦПД

ГУР зафіксувало понад 150 випадків страт окупантами українських полонених

Американський блогер Карлсон випустив інтерв’ю із підсанкційним Новинським

Жителька села в Куп'янському районі загинула, 2 постраждали внаслідок нічної авіаатаки РФ – Офіс генпрокурора

Зеленський повідомив про загиблих внаслідок нічної атаки по Україні за закликав посилити санкції проти РФ

У Донецькій області за добу 4 загиблих мирних жителів, 8 поранені – обладміністрація

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Одеському порту збільшилась до 3, поранених лишається 6

Посол ЄС про нічну атаку РФ на Київ: якщо хтось сумнівається, що РФ хоче продовження війни, читайте новини

Келлог назвав обмін полоненими найпозитивнішим результатом зустрічі в Стамбулі та відзначив заслугу Умєрова

США та Іран наближаються до нової ядерної угоди після п’ятого раунду переговорів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА