Захисники України в ніч на 16 лютого знищили 95 зі 143 задіяних ворогом дронів

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Противник атакував у ніч на 16 лютого 2025 року (із 21.00 15 лютого) 143-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово - рф. та двома балістичними ракетами (по Одещині) із окупованого Криму, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграмі.

“Станом на 09.00 підтверджено збиття 95-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях. 46 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)”, - йдеться у повідомленні.