Одного цивільного поранено внаслідок нічної атаки ворога на Миколаїв

Одного цивільного поранено внаслідок масованої ворожої атаки на Миколаїв, повідомляє начальник ОВА Віталій Кім у Телеграм.

"В ніч на 16 лютого ворог здійснив масовону атаку на місто… Внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік, його було госпіталізовано. Наразі стан постраждалого – задовільний", - написав Кім.

Також, за інформацією начальника ОВА пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано вогнеборцями.У результаті падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.