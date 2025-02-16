Окупанти втратили впродовж доби 1730 військовослужбовців

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Впродовж доби втрати окупантів склали 1730 одиниць живої сили та 179 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено п'ять танків, 84 бойових броньованих машини, 11 артилерійських систем, 77одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і дві одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику 36 знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня.