Інтерфакс-Україна
Події
08:14 16.02.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1730 військовослужбовців

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Окупанти втратили впродовж доби 1730 військовослужбовців
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Впродовж доби втрати окупантів склали 1730 одиниць живої сили та 179 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено п'ять танків, 84 бойових броньованих машини, 11 артилерійських систем, 77одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і дві одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику 36 знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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