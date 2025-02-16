16 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1089 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1089 RUSSIAN AGRESSION

16 лютого відзначають День військового журналіста України, Всесвітній день турботи, Всесвітній день китів.

20 років тому, у 2005, набув чинності Кіотський протокол.

У Литві – День незалежності.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших.

День військового журналіста України

Відзначається щорічно відповідно до наказу міністра оборони України від 14.02.2018 р. № 63.

Започаткували його у 2018 році, коли Міністр оборони підписав відповідний наказ. Невипадковою датою є саме 16 число лютого. У 2015 році цього дня під Дебальцевим загинув Дмитро Лабуткін, що виконував свій професійний та військовий обов’язок. Він був капітаном 3-го рангу та редактором телерадіостудії "Бриз" Міністерства оборони України.

Всесвітній день турботи

Всесвітній день турботи відзначається щороку 16 лютого— найбільше у світі свято, присвячене дітям, які перебувають у прийомних сім'ях або мають досвід перебування в системі опіки.

Всесвітній день китів

Всесвітній день китів - важлива подія, яка привертає увагу до величних китів наших океанів і критичних викликів, з якими вони стикаються через людську діяльність.

Міжнародний день захисту морських ссавців заснований у 1986 році Міжнародною китобійною комісією відзначають 23 липня, оскільки цього дня в 1982 IWC проголосувала за повну заборону китобійного промислу, починаючи з сезону 1985/1986 рр.

Заборона набула чинності 19 лютого 1986 року. На честь цього щороку 19 лютого відзначають ще один день — Всесвітній день китів. Його також вважають днем захисту інших морських ссавців. Іноді екологічні організації різних країн спільно присвячують цей день захисту будь-якого виду ссавців, над яким нависла загроза знищення. За іншими даними, цей день відзначається кожну третю суботу лютого.

У 2005 році набув чинності Кіотський протокол

Кіотський протокол — міжнародна угода про обмеження викидів в атмосферу парникових газів. Головна мета угоди: стабілізувати рівень концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему планети.

Протокол зобов'язує розвинуті країни та країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди парникових газів у 2008–2012 роках до рівня 1990 року.

Кіотський протокол — додатковий документ до Рамкової конвенції ООН зі змін клімату, підписаної 1992 року на міжнародній конференції в Ріо-де-Жанейро. Конвенція набрала силу у 1994 році. Сам протокол прийнято в Кіото 11 грудня 1997 року. Період підписання протоколу відкрився 16 березня 1998 року і завершився 15 березня 1999 року. Кіотський протокол почав діяти з 16 лютого 2005 року.

На сьогодні протокол підписала та ратифікувала 191 країна, зокрема більшість промислово розвинутих країн, крім США, які підписали, але не ратифікували угоду.

Протоколом було узгоджено, що країни-учасниці зобов'язані зменшити середньорічні обсяги викидів парникових газів в період 2008—2012 рр. в середньому на 5,2 % (порівняно з 1990 р.). Окреме зобов'язання щодо їх зниження взяли Японія — на 6 %, США — на 7 % та ЄС — на 8 %. В межах ЄС на окремі країни були накладені різні обмеження. Зокрема, в червні 1998 року Міністри довкілля країн ЄС своєю постановою зобов'язали Австрію зменшити їх викиди на 13 % (для порівняння: північні країни ЄС зобов'язались досягти максимального їх пониження, на 28 %).

Цього дня народилися:

180 років від дня народження Джорджа Фроста Кеннана (1845-1924), американського дипломата, політолога, історика, публіциста;

140 років від дня народження Зінаїди Сергіївни Рибчинської (1885-1964), української драматичної акторки, співачки;

140 років від дня народження Мирослава Сіменовича-Сіменса (1885-1967), українського громадсько-політичного діяча (США);

120 років від дня народження Петра Антиповича Власюка (1905-1980), українського вченого-агрохіміка, ґрунтознавця, фізіолога рослин, громадського діяча;

105 років від дня народження Олега Йосиповича Зуєвського (1920-1996), українського поета, перекладача, літературознавця (США, Канада).

Ще цього дня:

1923 — Археологічна експедиція англійців, очолювана Говардом Картером, розкрила вхід до могильної камери фараона Тутанхамона;

1937 — Воллес Карозерс, хімік-дослідник фірми "Дюпон", запатентував нейлон;

1968 — У місті Гейлівіль (штат Алабама, США) з'явилася перша телефонна служба порятунку — 911;

1985 — Заснована ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація Хезболла;

1991 — У Львівському театрі опери та балету відбулася I Галицька Асамблея (об'єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад).

Церковне свято:

16 лютого християни вшановують пам’ять святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших.

Памфіл жив у III столітті, був пресвітером у Кесарії Палестинській, а також одним із найбільших богословів того часу.

Народився він у Бериті Фінікійській, здобув гарну освіту. Коли став пресвітером, став вивчати християнську літературу, а також збирати християнські письмові пам'ятки та пояснювати Святе Письмо - йому вдалося зібрати бібліотеку з 30 тисяч томів. При церкві Памфіл організував богословську школу і навернув у християнство багатьох язичників.

Святому в його справах допомагали Валент і Павло. Згодом їх усіх за наказом правителя Кесарії Палестинської Урбана ув'язнили, а з приходом наступника - стратили разом із іншими мучениками.

Іменини: Данило, Ілля, Макар, Павло.