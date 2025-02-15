Зеленський подякував Німеччині за допомогу з ППО під час зустрічі з Мерцом

Україна цінує допомогу Німеччини, особливо з ППО, йдеться в повідомленні на офіційному телеграм-каналі Володимира Зеленського.

Цю заяву український президент зробив під час зустрічі із Фрідріхом Мерцом в суботу на Мюнхенській безпековій конференції.

"Подякував за підтримку й готовність разом захищати спільні інтереси. Німеччина серед найбільших наших партнерів, найбільших захисників життя. І ми це справді цінуємо, особливо допомогу з ППО: тисячі життів врятовані", - написав Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13365