Інтерфакс-Україна
Події
20:45 15.02.2025

Сибіга: У нас дійсно є шанс закінчити війну цього року, продемонструвавши силу, нам потрібна підтримка США

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Сибіга: У нас дійсно є шанс закінчити війну цього року, продемонструвавши силу, нам потрібна підтримка США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вірить, що російська війна проти України може бути закінчена цьогоріч з використанням концепції “мир через силу”.

“У нас дійсно є шанс закінчити цю війну цього року, продемонструвавши силу, реалізувавши концепцію, яку також оголосив президент Дональд Трамп, - мир через силу. У нас є чітке розуміння, як ми можемо це зробити. Нам потрібна підтримка США. Нам потрібно координувати наші зусилля”, - сказав він в рамках панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Сибіга знову підкреслив важливість дотримання принципу “нічого про Україну без України” і наголосив, що “ми ніколи не приймемо жодної ініціативи, яка була розроблена без нас”.

“Ми дійсно віримо, що зможемо отримати нову динаміку в наших мирних зусиллях. І ми готові до цього”, - зазнав він

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію

Теги: #сибіга #війна #шанс

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