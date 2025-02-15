Інтерфакс-Україна
Події
20:29 15.02.2025

Рустем Умєров обговорив механізми підтримки України з міністеркою оборони Люксембургу – Міноборони

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Рустем Умєров обговорив механізми підтримки України з міністеркою оборони Люксембургу – Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з міністеркою оборони Люксембургу Юріко Бакес під час Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Міноборони у суботу в Телеграм.

Юріко Бакес поінформувала про обсяги допомоги Україні на 2025 рік. Сторони домовилися визначити ключові пріоритети, за якими будуть спрямовані виділені кошти.

"Один із таких пріоритетів – ІТ-коаліція, у якій Люксембург відіграє ключову роль. Також обговорили механізми фінансування українського ОПК за «данською» моделлю", - цитуєРустема Умєрова телеграм-канал Міноборони.

 

Теги: #люксембург #міноборони

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