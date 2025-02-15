Інтерфакс-Україна
Події
19:59 15.02.2025

Оборонні компанії України й Данії уклали меморандум щодо радіолокаційного обладнання – Сметанін

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АТ «Укроборонпром» підписав Меморандум про взаєморозуміння з данською компанією Wiebel Scientific, повідомляє міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін в суботу у Телеграм.

Підписання документа відбулося у присутності Міністра оборони Данії Троельса Лунд Поульсена та Міністра закордонних справ Данії Ларса Люкке Расмуссена.

"Меморандум фіксує домовленості у сфері радіолокаційних рішень. Зокрема, йдеться про можливості створення служб технічного обслуговування та ремонту передових радіолокаційних рішень Weibel в Україні, спільну розробку нових технологій, створення спільного підприємства, взаємодію з навчальними закладами Данії та України", - написав Сметанін у повідомленні.

 

Теги: #данія #ппо #співпраця

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