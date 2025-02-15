Прем'єр Данії: найкраще, що можна дати Україні, - це членство в НАТО

Якби Україна була членом НАТО, то там ніколи не було б війни, заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

“Я неодноразово казала протягом кількох років: будь ласка, позбудьтеся червоних ліній для України, тому що це створює їм лише багато труднощів, незалежно від того, чи ми говоримо про економіку, чи зброю тощо. Найкраще, що можна дати Україні, будьмо чесними, я знаю, що деякі союзники проти цього, - це членство в НАТО. Якби вони були членом НАТО, у нас би ніколи не було війни в Україні“, - сказала вона в рамках панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Прем'єрка наголосила, що членство в НАТО – це найдешевший, це найпростіший шлях для захисту країн.

“Я знаю, що це важкий шлях, тому що деякі великі союзники не підтримують це, але тоді принаймні ці хороші, великі союзники повинні обговорити з нами, які гарантії безпеки ми можемо запропонувати Україні, такі ж хороші, як членство в НАТО. Я просто повторюю, це найдешевший, це найпростіший шлях, це членство в НАТО”, - зазначила вона.

Фредеріксен водночас зауважила, що українцям потрібна зброя. Зокрема, вона пригадала, що минулого року у Вашингтоні союзники пообіцяли дати Україні щонайменше шість-сім систем ППО.

“Шість чи сім систем ППО отримали? Відповідь – ні. А без ППО країну не захистиш. Я маю на увазі заморожені активи, так”, - заявила вона.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.