Інтерфакс-Україна
Події
14:52 15.02.2025

Прем'єр Данії: найкраще, що можна дати Україні, - це членство в НАТО

2 хв читати
Прем'єр Данії: найкраще, що можна дати Україні, - це членство в НАТО

Якби Україна була членом НАТО, то там ніколи не було б війни, заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

“Я неодноразово казала протягом кількох років: будь ласка, позбудьтеся червоних ліній для України, тому що це створює їм лише багато труднощів, незалежно від того, чи ми говоримо про економіку, чи зброю тощо. Найкраще, що можна дати Україні, будьмо чесними, я знаю, що деякі союзники проти цього, - це членство в НАТО. Якби вони були членом НАТО, у нас би ніколи не було війни в Україні“, - сказала вона в рамках панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Прем'єрка наголосила, що членство в НАТО – це найдешевший, це найпростіший шлях для захисту країн.

“Я знаю, що це важкий шлях, тому що деякі великі союзники не підтримують це, але тоді принаймні ці хороші, великі союзники повинні обговорити з нами, які гарантії безпеки ми можемо запропонувати Україні, такі ж хороші, як членство в НАТО. Я просто повторюю, це найдешевший, це найпростіший шлях, це членство в НАТО”, - зазначила вона.

Фредеріксен водночас зауважила, що українцям потрібна зброя. Зокрема, вона пригадала, що минулого року у Вашингтоні союзники пообіцяли дати Україні щонайменше шість-сім систем ППО.

“Шість чи сім систем ППО отримали? Відповідь – ні. А без ППО країну не захистиш. Я маю на увазі заморожені активи, так”, - заявила вона.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.

Теги: #нато #фредеріксен #мюнхенська_конференція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:44 23.05.2025
Заяву кандидата в президенти Польщі про Україну Туск назвав держзрадою

Заяву кандидата в президенти Польщі про Україну Туск назвав держзрадою

18:10 22.05.2025
Сирський обговорив з командувачем місії НАТО з допомоги Україні ситуацію на фронті

Сирський обговорив з командувачем місії НАТО з допомоги Україні ситуацію на фронті

16:02 22.05.2025
Навроцький: Вступ України до НАТО поставить альянс у прямий конфлікт з РФ

Навроцький: Вступ України до НАТО поставить альянс у прямий конфлікт з РФ

18:52 21.05.2025
Рютте про запрошення Зеленського на саміт НАТО: почекайте на оголошення програми

Рютте про запрошення Зеленського на саміт НАТО: почекайте на оголошення програми

17:00 21.05.2025
Україна працює над реформами, які необхідні для вступу в Євросоюз та НАТО - Корнієнко

Україна працює над реформами, які необхідні для вступу в Євросоюз та НАТО - Корнієнко

13:51 10.05.2025
Премʼєр-міністр Данії взяла участь онлайн у зустрічі "коаліції охочих"

Премʼєр-міністр Данії взяла участь онлайн у зустрічі "коаліції охочих"

17:08 02.05.2025
Зеленський і Фредеріксен домовилися працювати над кроками для ефективнішої роботи з партнерами

Зеленський і Фредеріксен домовилися працювати над кроками для ефективнішої роботи з партнерами

09:56 24.02.2025
Прем'єр-міністр Данії прибула з візитом до Києва

Прем'єр-міністр Данії прибула з візитом до Києва

17:57 20.02.2025
Зеленський обговорив з прем’єром Данії розширення оборонного виробництва та перемовини з іншими лідерами

Зеленський обговорив з прем’єром Данії розширення оборонного виробництва та перемовини з іншими лідерами

13:36 17.02.2025
Мюнхенська конференція пришвидшила всі процеси, чого не вистачало Європі, вважає Зеленський

Мюнхенська конференція пришвидшила всі процеси, чого не вистачало Європі, вважає Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше – Зеленький

Росія ударом 2 балістичних ракет по Одеському порту вбила 1 та поранила 8 працівників – Кулеба

Повітряні сили уразили командний пункт 3-го армійського корпусу ворога в Бахмуті – Генштаб

Мерц закликав Китай підтримати західний план мирного врегулювання в Україні

Масштабний обмін військовополоненими між Україною та РФ ще не завершено - джерела

ОСТАННЄ

Польські ВПС перехопили російський Су-24, які виконував "небезпечні маневри" – ЗМІ

Президент TERWIN Руслан Шостак увійшов до Ради директорів Спілки українських підприємців

Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше – Зеленький

SkyUp Airlines запустила рейси з двох аеропортів Польщі

Окупанти вдарили по Чугуєву, загинула жінка – ОВА

Росія ударом 2 балістичних ракет по Одеському порту вбила 1 та поранила 8 працівників – Кулеба

Повітряні сили уразили командний пункт 3-го армійського корпусу ворога в Бахмуті – Генштаб

Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами ще двох військовополонених на Покровському напрямку - прокуратура

Точицький виступив на відкритті виставки про Мазепу у Лаврі попри заяви Мінкультури про порушення в її організації

Суддя на мотоциклі в м. Дніпро на смерть збив пішохода - ДБР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА