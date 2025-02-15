Війна РФ проти України загрожує ядерній безпеці - прем'єр Ірландії

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив про загрозу ядерній безпеці всього світу, відреагувавши на атаку російських дронів по укриттю 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції.

"Атака російських безпілотників на Чорнобильське протирадіаційне укриття викликає глибоку тривогу. Атаки на ядерні об'єкти є безрозсудними і невибачними. Це ще раз демонструє, що загарбницька війна Росії в Україні є загрозою ядерній безпеці, яка загрожує всім нам", - написав Гарріс в соцмережі Х у суботу.

Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС в ніч на 14 лютого – дрон влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС. У п'ятницю протягом дня радіаційний фон на території проммайданчика ЧАЕС та у зоні відчуження не перевищував контрольних рівнів.