Інтерфакс-Україна
Події
13:44 15.02.2025

Прем'єрка Данії: Ми маємо зробити так, щоб Україна та Європа виграли війну

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Прем'єрка Данії: Ми маємо зробити так, щоб Україна та Європа виграли війну
Фото: https://www.facebook.com/mettefrederiksen.dk

Україна має виграти війну проти РФ, а мирна угода має гарантувати, що Росія не повернеться ні в Україну, ні деінде в Європу, заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

“Ви запитували, який план щодо України? Дозвольте мені зробити висновок. Виграти війну. Такий план. Бо яка альтернатива? Якщо ми дозволимо Росії приймати рішення з європейських питань у 2025 році, це неправильний шлях. Я ніколи не вірила, що війна в Україні – це насамперед Україна”, - сказала вона в рамках панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Прем'єр зазначила, що війна в Україні – це “про імперські мрії Росії”, “про їхнє бажання приймати рішення з європейських питань”, і ЄС не може їм цього дозволити.

“Тому я думаю, що ми повинні дотримуватися стратегії, а стратегія полягає в тому, щоб виграти війну”, - наголосила вона.

Прем'єр-міністр зазначила, що зробить все, щоб підтримати мир, але я не вірить в умиротворення. Вона наголосила, що “це було неправильно в Мюнхені в 1938 році, і це буде неправильно сьогодні”. Глава уряду додала, що мир має бути надійний і справедливий, і тільки справедливий.

“Ми можемо довіряти цій мирній угоді, лише якщо ми впевнені, що Росія не повернеться ні в Україну, ні деінде в Європі. Тому нам потрібно виграти цю війну, і ми вже не можемо говорити про війну, яка йде в Україні, як про не спільну війну. Ми є частиною цього, і ми є частиною цього вже три роки”, - заявила Фредеріксен .

Водночас вона зазначила, що не знає, чи можна довіряти Путіну.

“У мене є сумніви. Ми повинні намагатися, але ми маємо зробити так, щоб Україна та Європа виграли цю війну”, - закликала Фредеріксен.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.

Теги: #фредеріксен #мюнхенська_конференція

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