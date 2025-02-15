Сибіга обговорив з французьким колегою в Мюнхені шляхи до справедливого миру в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з главою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро, обговорили шляхи до справедливого миру в Україні та європейську довгострокову безпеку.

"Радий був зустрітися з моїм французьким другом Жаном-Ноелем Барро в Мюнхені і поділитися думками про останні міжнародні події, шляхи до справедливого миру в Україні та європейську довгострокову безпеку. Ми на одній хвилі. Настав час для Європи продемонструвати нову силу", - написав він у соцмережі Х.

У Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.