Інтерфакс-Україна
Події
13:08 15.02.2025

Сибіга обговорив з французьким колегою в Мюнхені шляхи до справедливого миру в Україні

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з главою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро, обговорили шляхи до справедливого миру в Україні та європейську довгострокову безпеку.

"Радий був зустрітися з моїм французьким другом Жаном-Ноелем Барро в Мюнхені і поділитися думками про останні міжнародні події, шляхи до справедливого миру в Україні та європейську довгострокову безпеку. Ми на одній хвилі. Настав час для Європи продемонструвати нову силу", - написав він у соцмережі Х.

У Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.

Теги: #сибіга #барро

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