Інтерфакс-Україна
Події
12:53 15.02.2025

Україна без членства в НАТО потребуватиме багато грошей партнерів на утримання армії в 1,3-1,5 млн – Зеленський

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Україна без членства в НАТО потребуватиме багато грошей партнерів на утримання армії в 1,3-1,5 млн – Зеленський

Для захисту українського кордону зараз необхідні великі збройні сили, якщо Україна не є членом НАТО, а для утримання армії 1,3-1,5 млн треба багато грошей, зауважив президент України Володимир Зеленський.

"Ці великі збройні сили будуть потрібні саме зараз, якщо ми не членом НАТО. І саме тому НАТО повинно бути в Україні. Це означає, що нам будуть потрібні збройні сили, які були б порівняльними збройними силами Росії. А там мільйон триста, мільйон п'ятсот тисяч військовослужбовців. Тобто треба мати на це гроші", - сказав Зеленський під час участі на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки.

"Нам потрібні будуть гроші і також зброя. Також пакет озброєнь та ракет, які ми прописали у нашому плані перемоги. І якщо Путін розпочне нове вторгнення, тоді могли б скористатися таким озброєнням", - пояснив Зеленський.

Теги: #армія #мюнхенська_конференція #зеленський #утримання

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