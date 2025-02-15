Зеленський закликає мати у лінії безпеки Європи як східний кордон України, так і східний кордон Білорусі

Президент України Володимир Зеленський запропонував провести лінію безпеки у Європі на східному кордоні України, Білорусі, країн Балтії, Фінляндії.

"Саме тому ми вважаємо, що ядром будь-яких гарантій безпеки для України має бути членство в НАТО. Або – якщо не це – то умови, які дозволять нам побудувати інше НАТО, прямо тут, в Україні. Тому що в якийсь момент між війною і миром буде межа. Де ця межа буде проведена і наскільки вона буде міцною – залежить від нас", - сказав Зеленський під час виступу на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки.

"Моя пропозиція: східний кордон України, східний кордон Білорусі, східні кордони країн Балтії, східний кордон Фінляндії. Це найсильніша лінія безпеки для всіх нас в Європі, тому що це лінія міжнародного права", - додав він.