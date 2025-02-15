У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі ракетоносії, в Середземному три носії "Калібрів" - ВМС

Станом на 6:00 суботи в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

Так, станом на 06:00 суботи в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Проте в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 7 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор", - сказано в повідомленні.