Інтерфакс-Україна
Події
08:33 15.02.2025

У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі ракетоносії, в Середземному три носії "Калібрів" - ВМС

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У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі ракетоносії, в Середземному три носії "Калібрів" - ВМС

Станом на 6:00 суботи в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

Так, станом на 06:00 суботи в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Проте в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 7 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор", - сказано в повідомленні.

 

Теги: #кораблі #море #рф

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