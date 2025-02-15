У Києві 272 одиниці техніки проводять протиожеледне оброблення доріг, мостів і тротуарів – КМДА

У Києві ранком суботи через негоду проводять роботи по розчищенню та протиожеледної обробки доріг і тротуарів, повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

"З ночі задіяні 272 одиниці спецтехніки "Київавтодору". 145 дорожників у складі 24 бригад прибирають від снігу зупинки громадського транспорту, сходи, вузькі тротуари, пішохідні переходи", - сказано в повідомленні.

Також обробляють протиожеледними засобами міські дороги, мости, спуски і підйоми.

Крім того, у парках і скверах працюють "зеленбудівці". До прибирання снігу та протиожеледної обробки залучені 399 працівників і 61 одиниця техніки. Двори та прибудинкові території обробляють протилежними матеріалами та очищають від снігу понад 3 тисячі працівників і 110 одиниць техніки керуючих компаній.

В КМДА зазначають, що за прогнозом синоптиків у суботу очікується хмарність, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура протягом доби 4-6° морозу.

Водіїв і пішоходів закликають враховувати погодні умови та бути максимально обачними на дорогах.