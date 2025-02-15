08:16 15.02.2025
Окупанти ввечері п'ятниці обстріляли Нікопольщину з "градів", проте ніч минула без обстрілів - Лисак
Російські окупанти ввечері п'ятниці обстріляли Нікопольщину з "градів", проте ніч в цілому минула без обстрілів, повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак.
"Ввечері російська армія ще раз обстріляла Нікопольщину. Атакувала Марганець з РСЗВ "Град", - сказано в повідомленні.
За словами Лисака, внаслідок ворожих обстрілів ніхто не постраждав.
У цілому, ніч в області минула без ворожих ударів.
Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/19524