Інтерфакс-Україна
Події
08:16 15.02.2025

Окупанти ввечері п'ятниці обстріляли Нікопольщину з "градів", проте ніч минула без обстрілів - Лисак

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Російські окупанти ввечері п'ятниці обстріляли Нікопольщину з "градів", проте ніч в цілому минула без обстрілів, повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак.

"Ввечері російська армія ще раз обстріляла Нікопольщину. Атакувала Марганець з РСЗВ "Град", - сказано в повідомленні.

За словами Лисака, внаслідок ворожих обстрілів ніхто не постраждав.

У цілому, ніч в області минула без ворожих ударів.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/19524

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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