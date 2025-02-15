Окупанти ввечері п'ятниці обстріляли Нікопольщину з "градів", проте ніч минула без обстрілів - Лисак

Російські окупанти ввечері п'ятниці обстріляли Нікопольщину з "градів", проте ніч в цілому минула без обстрілів, повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак.

"Ввечері російська армія ще раз обстріляла Нікопольщину. Атакувала Марганець з РСЗВ "Град", - сказано в повідомленні.

За словами Лисака, внаслідок ворожих обстрілів ніхто не постраждав.

У цілому, ніч в області минула без ворожих ударів.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/19524