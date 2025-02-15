Інтерфакс-Україна
Події
07:54 15.02.2025

Україні буде дуже важко без військової підтримки США - Зеленський

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Україні буде дуже важко без військової підтримки США - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні буде дуже складно вижити без військової підтримки США, передає телеканал NBC News.

"Ймовірно, це буде дуже, дуже, дуже складно. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але в нас буде мало шансів, мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, що це дуже важливо, критично важливо", - заявив Зеленський каналу на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Він підкреслив, що не хоче думати про боротьбу з Росією без американської підтримки, і не хоче думати, що Україна і США не будуть стратегічними партнерами.

Також Зеленський сказав, що Володимир Путін хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб припинити війну, а для того, щоб укласти угоду про припинення вогню, яка зняла б деякі санкції і дозволила б російським військам перегрупуватися.

Як повідомлялося, 14 лютого в Мюнхені розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з віце-президентом США Джей Д. Венсом. Сторони розглянули багато ключових питань під час зустрічі на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Зеленський зустрінеться з Путіним, коли Україна матиме сильну позицію та чіткі гарантії безпеки.

 

Теги: #підтримка #зеленський #сша

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