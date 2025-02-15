Інтерфакс-Україна
Події
05:38 15.02.2025

У ДТП на Київщині постраждали троє людей та одна загинула - поліція

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У с. Микуличі Київської області у п'ятницю ввечері автомобіль Mercedes-Benz зіткнувся з ВАЗом, внаслідок чого одна людина загинула та троє постраждали, повідомляє пресслужба обласної Національної поліції.

"Правоохоронці попередньо встановили, що 65-річна водійка автомобіля Mercedes-Benz не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила лобове зіткнення з автомобілем ВАЗ", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, 57-річний водій останнього транспортного засобу від отриманих травм загинув на місці. У салоні його автомобіля також перебували троє пасажирів, серед яких двоє підлітків. Потерпілих госпіталізовано до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

На місці події працювали слідчі та медики. Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Джерело: https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/pfbid02JyA5yHAjp6pfkMJcghxMbx5ZxxMyY5fWTXJBMdFWPcAc3upSuWYQ4xnzSYr3iAQyl?locale=uk_UA

Теги: #київська #жертви #дтп

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