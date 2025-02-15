Зеленський обговорив з Макроном зустріч з Венсом, гарантії безпеки та конкретні пропозиції Франції

Президент України Володимир Зеленський обговорив з французьким колегою Еммануелем Макроном п'ятничну зустріч з віцепрезидентом США Джей Д. Венсом, розмову з Дональдом Трампом, а також гарантії безпеки та конкретні пропозиції Франції щодо закінчення війни.

"Продуктивна розмова з президентом Франції Еммануелем Макроном. Поінформував про сьогоднішню зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і нещодавню телефонну розмову з президентом Трампом. Обговорили багато важливих питань, зокрема гарантії безпеки та конкретні пропозиції Франції", - написав він у телеграмі.

Президент зазначив про необхідність напрацювання спільної зі США та Європою ефективної стратегії для наближення справедливого миру, щоб разом сидіти за столом переговорів.

"Важливо, що в нас однакове бачення того, яким має бути справедливе закінчення війни. Дякую за всі зусилля заради нашої спільної безпеки в майбутньому та відданість принципу "нічого про Україну без України", - підсумував Зеленський.