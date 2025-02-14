Інтерфакс-Україна
Події
22:57 14.02.2025

Зеленський в Мюнхені обговорив гарантії безпеки для України з генсеком НАТО

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Киев. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської безпекової конференції обговорили координацію України з країнами-членами Альянсу для формування спільної позиції щодо закінчення війни.

"Однією з умов для справедливого миру мають стати гарантії безпеки для нашої країни", - зазначив Зеленський в телеграмі.

Президент подякував за незмінну підтримку України та проведення в Брюсселі засідань у форматі "Рамштайн" і Ради Україна-НАТО. "Ми розраховуємо, що всі ухвалені рішення будуть реалізовані якнайшвидше", - підкреслив він.

Теги: #рютте #зустріч #зеленський

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