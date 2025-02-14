Зеленський в Мюнхені обговорив гарантії безпеки для України з генсеком НАТО

Киев. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської безпекової конференції обговорили координацію України з країнами-членами Альянсу для формування спільної позиції щодо закінчення війни.

"Однією з умов для справедливого миру мають стати гарантії безпеки для нашої країни", - зазначив Зеленський в телеграмі.

Президент подякував за незмінну підтримку України та проведення в Брюсселі засідань у форматі "Рамштайн" і Ради Україна-НАТО. "Ми розраховуємо, що всі ухвалені рішення будуть реалізовані якнайшвидше", - підкреслив він.