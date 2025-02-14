Інтерфакс-Україна
Події
21:08 14.02.2025

РФ втратила у Курській області близько 20 тисяч військових убитими – Сирський

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РФ втратила у Курській області близько 20 тисяч військових убитими – Сирський
Фото: t.me/osirskiy

Загальні втрати російських військ в Курській області становлять понад 48 тисяч осіб, із них близько 20 тисяч убитими, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Україна і через пів року після початку Курської наступальної операції зберігає контроль над сотнями квадратних кілометрів території країни-агресора, а противник продовжує зазнавати значних втрат у живій силі й техніці. Так, загальні втрати ворога в Курській області становлять понад 48 тисяч осіб, із них - близько 20 тисяч – убитими", - написав Сирський в Телеграм у п'ятницю.

Він повідомив, що під час роботи в підрозділах у Сумській області нагородив почесними відзнаками українських військовослужбовців, які тримають зону безпеки та виконують бойові завдання зокрема в Курській області РФ.

"Це, насамперед, бригади Десантно-штурмових військ, а також підрозділи Сухопутних військ Збройних сил України. Серед них – ті, хто відбивають ворожі штурми на Курщині та самі проводять результативні наступальні дії. Завдяки цим воїнам наш фронтир на півночі міцний… Вдячний кожному і кожній, хто продовжує самовіддано виконувати військовий обов’язок, демонструє високий професіоналізм та незламність духу", - додав Сирський.

 

Теги: #курська_область #ситуація #рф

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