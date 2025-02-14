Інтерфакс-Україна
Події
19:39 14.02.2025

Данія за 2024 рік вклала в український ОПК близько 4,5 млрд крон – віцепрем'єр Поульсен

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Данія за 2024 рік вклала в український ОПК близько 4,5 млрд крон – віцепрем'єр Поульсен

Президент України Володимир Зеленський і віцепрем'єр-міністр Данії Троельс Лунд Поульсен провели зустріч на полях Мюнхенської безпекової конференції.

"Рік тому в Мюнхені ми заклали основу для датської моделі: у 2024 році Данія за допомогою ЄС та кількох інших країн підтримала українську оборонну промисловість приблизно 4,5 мільярдами датських крон. Сьогодні ми задоволені цим", - заявив Поульсен за результатами зустрічі, повідомляє прес-служба Міністерства оборони Данії в соцмережі Х.

 

Теги: #данія #фінансування #опк

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