Данія за 2024 рік вклала в український ОПК близько 4,5 млрд крон – віцепрем'єр Поульсен

Президент України Володимир Зеленський і віцепрем'єр-міністр Данії Троельс Лунд Поульсен провели зустріч на полях Мюнхенської безпекової конференції.

"Рік тому в Мюнхені ми заклали основу для датської моделі: у 2024 році Данія за допомогою ЄС та кількох інших країн підтримала українську оборонну промисловість приблизно 4,5 мільярдами датських крон. Сьогодні ми задоволені цим", - заявив Поульсен за результатами зустрічі, повідомляє прес-служба Міністерства оборони Данії в соцмережі Х.