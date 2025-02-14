18:12 14.02.2025
Науседа: підтримка Литвою України непорушна, ми готові і надалі зміцнювати українську оборону
Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою.
"Підтримка Литви для України непорушна. Мир досягається силою, і ми готові й надалі зміцнювати оборону України", - написав Науседа в соцмережі Х за результатами зустрічі.
"Єдиний прийнятний мир – це той, який є стійким, не дозволяючи агресорові й надалі загрожувати Європі та всьому демократичному світу", - додав він.