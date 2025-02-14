Інтерфакс-Україна
Події
18:12 14.02.2025

Науседа: підтримка Литвою України непорушна, ми готові і надалі зміцнювати українську оборону

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Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою.

"Підтримка Литви для України непорушна. Мир досягається силою, і ми готові й надалі зміцнювати оборону України", - написав Науседа в соцмережі Х за результатами зустрічі.

"Єдиний прийнятний мир – це той, який є стійким, не дозволяючи агресорові й надалі загрожувати Європі та всьому демократичному світу", - додав він.

Теги: #мюнхенська_конференція #зеленський #науседа

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