Науседа: підтримка Литвою України непорушна, ми готові і надалі зміцнювати українську оборону

Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою.

"Підтримка Литви для України непорушна. Мир досягається силою, і ми готові й надалі зміцнювати оборону України", - написав Науседа в соцмережі Х за результатами зустрічі.

"Єдиний прийнятний мир – це той, який є стійким, не дозволяючи агресорові й надалі загрожувати Європі та всьому демократичному світу", - додав він.