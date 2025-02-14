РФ завдала 19 авіаударів по території Курської області з початку доби – Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська завдали 19 авіаційних ударів по території Курської області РФ, скинувши з початку поточної доби станом на 16:00 25 керованих бомб, повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України.

"На курському напрямку з початку доби відбулося 11 боєзіткнень, чотири з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб", - йдеться в повідомленні в пʼятницю.

Усього на всіх ділянках фронта з початку доби відбулося 72 бойових зіткнення, з них 23 на покровському та 12 на новопавлівському напрямках в Донецькій області.

Окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Миропільське Сумської області.

В Генштабі відзначили, що Збройні сили України продовжують стримувати наступ російських окупантів, які завдають ударів по українських містах і селах авіаційними та артилерійськими засобами.