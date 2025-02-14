Українські природні ресурси треба захищати, щоб вони не потрапили в руки окупантам та їх союзникам – Зеленський

Необхідно захищати природні ресурси України, щоб вони не потрапили в руки Росії і її союзникам, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми отримали пропозицію щодо інвестицій в критичні мінерали України і ми про це багато говорили: я говорив, що треба захищати Україну, наші ресурси… Коли ми говоримо про захист наших ресурсів, щоб вони не потрапили в руки окупаційній Росії і також їх союзникам, треба все це захищати. А якщо країни їх захищають, це дуже важливо", - сказав Зеленський під час участі у панелі "Стратегічні інвестиції: Майбутнє українсько-американського безпекового співробітництва" на Мюнхенській безпековій конференції.