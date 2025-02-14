Адміністрація Трампа переймається європейською безпекою та вірить у “розумне врегулювання” між РФ та Україною - Венс

Адміністрація президента США Дональда Трампа дуже стурбована європейською безпекою та вірить, що зможе досягти “розумного врегулювання” між Росією та Україною, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, додавши, що найбільша загроза для Європи - не в Росії чи Китаю.

“Адміністрація Трампа дуже стурбована європейською безпекою та вірить, що ми можемо досягти розумного врегулювання між Росією та Україною. Ми також віримо, що в найближчі роки важливо, щоб Європа значно активізувалась, щоб забезпечити власну оборону. Загроза, яка мене найбільше хвилює щодо Європи, полягає не в Росії. Це не Китай. Це не будь-який інший зовнішній актор”, - сказав він під час виступу на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

За словами Венса, його хвилює загроза зсередини, що Європа “відступить від деяких своїх найважливіших цінностей, цінностей, які поділяють зі США”.

“Мене вразило те, що колишній європейський комісар нещодавно виступив на телебаченні та був у захваті від того, що румунський уряд щойно скасував цілі вибори. Він попередив, що якщо все піде не за планом, те ж саме може трапитися в Німеччині”, - зазначив він.

Венс заявив, що “ці незграбні заяви шокують американців, адже роками американцям казали, що” все, що ми фінансуємо та підтримуємо, відбувається в ім’я наших спільних демократичних цінностей”.

“Все, від нашої політики в Україні до цифрової цензури, називають захистом демократії. Але коли ми бачимо, як європейські суди скасовують вибори, а високопосадовці погрожують скасувати іншим, ми повинні запитати, чи дотримуємося ми відповідного високого стандарту. І я кажу сам, тому що я принципово вірю, що ми в одній команді, ми повинні робити більше ніж говорити про демократичні цінності”, - зазначив віцепрезидент.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.