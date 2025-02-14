Інтерфакс-Україна
Події
16:32 14.02.2025

Правоохоронці затримали шістьох неповнолітніх, які на замовлення РФ палили авто ЗСУ на Одещині, - СБУ

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Правоохоронці затримали шістьох неповнолітніх, які на замовлення РФ палили авто ЗСУ на Одещині, - СБУ

Служба безпеки та Національна поліція України затримали підпалювачів віком від 13 до 15 років, які на замовлення російських спецслужб палили автомобілі українських військових на Одещині.

"За матеріалами справи, фігуранти діяли порізно. Спочатку шукали потенційні цілі, а потім "погоджували" їх зі своїми російськими кураторами та підпалювали за допомогою легкозаймистих сумішей", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі СБУ в п’ятницю.

Одним із фігурантів виявився 14-річний учень одеського ліцею. Юнак спалив автомобіль воїна ЗСУ, і, не отримавши за це гроші, намагався обірвати зв’язок з окупантами. Після цього російський спецслужбіст почав шантажувати ліцеїста "зливом" компромату, щоб змусити виконати наступне завдання.

Також в Одесі затримано 15-річного юнака, який спалив службовий позашляховик ЗСУ.

У Роздільнянському районі викрито ще трьох підлітків віком 13 і 15 років, що підпалили авто військовослужбовця Держприкордонслужби.

Також затримано 16-річну дівчину, яка підпалила два військових авто у Хаджибейському районі обласного центру.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої підривної діяльності на користь РФ.

За всіма викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період); ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Теги: #одещина #сбу

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