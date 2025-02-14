Інтерфакс-Україна
Події
16:06 14.02.2025

Міноборони: 1600 потенційних постачальників ЗСУ пройшли перевірку на відповідність вимогам

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Міноборони: 1600 потенційних постачальників ЗСУ пройшли перевірку на відповідність вимогам
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua/11825

Перевірку на відповідність вимогам у 2024р. пройшли1600 потенційних постачальників Збройних сил України, перевірку на доброчесність – 201 особа, зокрема співробітники та кандидати на посади у закупівельній агенції "Державний оператор тилу", повідомило Міністерство оборони.

"У 2024 році закупівельна агенція Міноборони «Державний оператор тилу» провела перевірку 1 603 потенційних контрагентів ЗСУ на відповідність вимогам актикорупційного та санкційного законодавства. З них 2 були відхилені через застосування до них санкцій Антимонопольного комітету, а 1 учасник - у зв’язку з наявністю податкового боргу", йдеться у повідомленні на сайті Міноборони у п'ятницю.

Зазначається, що такі перевірки – один з механізмів управління корупційними ризиками та потенційними зловживаннями, передбачений Антикорупційною програмою ДОТ.

Крім того, за минулий рік ДОТ перевірив на відповідність вимогам доброчесності 206 осіб, серед яких співробітники та кандидати на посади. З них 5 отримали негативні висновки та не були допущені до роботи в агенції. Основні критерії, за якими здійснювалась перевірка: наявність конфлікту інтересів, притягнення до кримінальної відповідальності або підтвердження випадків витоку інформації.

«Головна задача антикорупційної програми ДОТ – врегулювання відносин з контрагентами та створення прозорих механізмів контролю. Окрім стандартних заходів, ми впровадили нові інструменти, такі як розробка обмежувальних заходів для недобросовісних постачальників та сертифікація за міжнародним стандартом ISO 37001:2016. Результати цієї сертифікації стануть відомі найближчим часом», – прокоментував директор з управління ризиками та комплаєнс ДОТ Дмитро Бігунець.

Теги: #міноборони #дот

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