Інтерфакс-Україна
Події
15:49 14.02.2025

Очільник МАГАТЕ наполягає на безпечній ротації експертів на ЗАЕС та планує продовжити конструктивний діалог з Україною

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Очільник МАГАТЕ наполягає на безпечній ротації експертів на ЗАЕС та планує продовжити конструктивний діалог з Україною

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі на зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Мюнхені в п’ятницю обговорив ситуацію з забезпеченням ротації експертів агентства на окупованій РФ Запорізькій АЕС та планує продовжити конструктивний діалог.

"Після вибуху та пожежі на Чорнобильській АЕС мав важливу зустріч з Андрієм Сибігою на Мюнхенській безпековій конференції. Я наголосив на необхідності мати безпечний прохід експертів, які чергуються на ЗАЕС, – ми продовжимо конструктивний діалог", – написав він в мережі Х.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перед цим інформував, що зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у Мюнхені, щоб обговорити удар російського безпілотника по Чорнобильській АЕС. Він також зазначив, що передав йому лист міністра енергетики України про наслідки удару.

МЗС 12 лютого повідомляло, що Росія вчергове цілеспрямовано зірвала ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.

Теги: #магате #гроссі #заес

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