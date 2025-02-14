Кабмін обмежив максимальну націнку для аптек на безрецептурні препарати і встановив регресивну шкалу для рецептурних - Шмигаль

Кабінет міністрів обмежив максимальну торговельну націнку для аптек не більше 35% для безрецептурних препаратів і встановив регресивну шкалу для рецептурних, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні, на виконання рішення РНБО, уряд схвалює інші заходи для здешевлення ліків. Передусім, запускаємо низку регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції. Ідеться про обмеження максимальної торговельної націнки для аптек — не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Зі слів прем'єра, одночасно уряд буде посилювати контроль за наявністю лікарських засобів у лікарнях.

Серед іншого, він нагадав, що уряд також працює над покращенням територіальної доступності ліків.

"Мобільні аптеки, які запустив уряд минулого року, вже їздять у 650 населених пунктів, де немає стаціонарних аптек. Також, починаючи з липня 2025 року, всі аптеки будуть зобов’язані укласти договір з НСЗУ і будуть відпускати препарати за програмою "Доступні ліки", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, ціни на 100 найбільш популярних ліків в Україні з 1 березня знизяться на 30%, на решту - на 20%.