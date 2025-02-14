Глава Міноборони США закликає до реалізму у питаннях кордонів України, її членства в НАТО та військ США

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Глава Міністерства оборони США Піт Гегсет заявив у Варшаві про свою задачу у ході зустрічей у Європі привнести реалізм у розмову про можливості умов переговорного врегулювання війни, розв’язаною Росією проти України.

"Я, як міністр оборони, маю певну частину портфоліо того, що Америка представляє на цих переговорах. Тому моя робота сьогодні і в Брюсселі полягала в тому, щоб привнести в розмову реалізм", – сказав він на пресконференції у Варшаві з міністром оборони Польщі.

"Реальність того, що повернення до кордонів 2014 року в рамках переговорного врегулювання є малоймовірним. Реальність американських військ в Україні є малоймовірною. Реальність членства України в НАТО як частина переговорного врегулювання – малоймовірна", – додав він.

Гегсет відзначив, що залишається при своїх коментарях, які зробив у перший день візиту в контактній групі по Україні ("Рамштайн").

"Ми дотримуємося заяв, які ми робили в реальності щодо статусу американських військ або залучення України до НАТО, а також щодо малоймовірності цього. Тим не менш, я б ніколи не обмежував можливості президента США вести переговори з суверенними лідерами як Росії, так і України", – відзначив глава Міноборони США.

Він зауважив, що приїхав не для того, "щоб обмежувати ці дискусії ліворуч і праворуч".

"Ми тут лише для того, щоб додати реалізму в очікування наших союзників по НАТО, щоб стимулювати можливість таких переговорів. Отже, як виглядатимуть ці кордони в кінцевому підсумку, сер, ще належить з'ясувати", – відповів Гегсет на запитання про можливості повернення до кордонів, які були на 24 лютого 2024 року.

"І я думаю, що це частина дискусії, яка буде вестися між нашим президентом, Зеленським, Путіним і, ймовірно, Європою, яка також буде залучена до цих дискусій", – підсумував він, допустивши, "що все можливо".