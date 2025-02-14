Інтерфакс-Україна
Події
11:27 14.02.2025

Затримано директора онлайн-казино PIN-UP за підозрою в пособництві державі-агресору

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Затримано директора онлайн-казино PIN-UP за підозрою в пособництві державі-агресору

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино "PIN-UP", затриманому повідомлено про підозру в пособництві державі-агресору.

"У ході слідства встановлено, що реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, є громадяни російської федерації", - повідомляє ДБР у п'ятницю.

За інформацією відомства, затриманому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В ДБР наголошують, що досудове розслідування триває - документується причетність інших підслідних Бюро суб’єктів, коло яких встановлюється.

Бюро нагадує, що у межах розслідування діяльності цього онлайн-казино працівники ДБР та прокурори Офісу генерального прокурора у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.

Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками російської федерації, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України.

Працівники ДБР провели комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.

У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т.зв. "лнр", наповнюючи таким чином бюджет ворога.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів так званої "СВО".

Саме ж онлайн-казино, як з’ясувало Бюро під час досудового розслідування, продовжує діяльність на території РФ та російських вебресурсах.

Теги: #директор #pin_up_казино #затримання

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