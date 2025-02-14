Інтерфакс-Україна
Події
11:04 14.02.2025

Питання України серед ключових на Мюнхенській конференції з безпеки, що стартує у п’ятницю

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Питання України серед ключових на Мюнхенській конференції з безпеки, що стартує у п’ятницю

Питання завершення розпочатої Росією проти України війни, а також майбутнє співробітництва України, США та Європи у галузі безпеки стане однією з головних тем на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки, що відкривається в п'ятницю.

Українську делегацію очолив президент України Володимир Зеленський, в її складі також міністр закордонних справ Андрій Сибіга, американську делегацію очолює віцепрезидент Джей Ді Венс.

Очікується, що вони проведуть зустріч для обговорення шляхів завершення війни, до якої також планував доєднатися державний секретар США Марко Рубіо, у якого виникли проблеми з літаком після вильоту із США.

Також триденну конференцію відвідає спецпосланник президента США Дональда Трампа з врегулювання українського питання Кіт Келлог, який обговорить там американське бачення з теми, яку курує. Раніше він заявляв, що планує "зустрітися із тими союзниками США, які готові працювати з нами".

В офіційній програмі конференції Зеленський у п’ятницю о 17:30 за Києвом візьме участь у сесії "Стратегічні інвестиції: майбутнє співробітництва США та України у сфері безпеки" разом із американськими сенаторами Жанною Шахін, Джоном Корніним, Ліндсі Гремом та Шелдоном Уайтхаусом.

В суботу о 12:15 за Києвом президент України дасть заяву та проведе бесіду із головною міжнародною ведучою Cable News Network Крістіаною Аманпур "Непокора і дипломатія: перспективи майбутнього України".

Одразу після цього пройде дискусія "Дивіденд безпеки: Європейська підтримка України" з участю президентом Європейської Ради Антоніо Коштою, прем’єрами Данії та Швеції Метте Фредеріксен та Ульфом Крістерссоном, президентом Чехії Петром Павлом та головним претендентом на майбутнього канцлера США головою Християнсько-демократичного союзу Фрідріхом Мерцом.

Нарешті ввечері суботи Сибіга обговорить "Мир через силу: план для України" з Келлогом та головами МЗС Польщі Радославом Сікорським, Великою Британії Девідом Леммі.

Окрім того, в суботу на полях конференції Ялтинська європейська стратегія (YES) та Фонд Віктора Пінчука проведуть 8-й Український ланч на тему "Your country first — win with us" ("Твоя країна понад усе – перемагай з нами"). Його учасниками стануть Келлог, Фредеріксен, президент Естонії Алар Каріс, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, спецпредставник президента США з особливих доручень Річард Ґренелл, директор Об'єднаного штабу планування та командування, керівник україно-німецького ситуаційного центру при Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг, президент Ради Фонду Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер, партнер KKR та голова Глобального інституту KKR Девід Петреус та інші почесні гості.

Загалом конференцію відвідає більше 50 глав держав та 150 міністрів, а всього на ній буде більше 800 учасників зі 110 країн.

Теги: #порядок_денний #мюнхенська_конференція

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