Шмигаль закликає партнерів запровадити санкції проти Росії в ядерній галузі

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль після удару російського дрону в укриття 4-го енергоблоку ЧАЕС закликав партнерів запровадити санкції проти Росії в ядерній галузі.

"Сьогодні вночі росія поцілила дроном із фугасною бойовою частиною в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС. Рятувальники загасили пожежу, радіаційний фон наразі в нормі", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Він наголосив, що цей терористичний акт вкотре демонструє жорстокість кремля і його байдужість до людських життів.

"Удар по укриттю, яке береже від радіаційної загрози, - це виклик усьому світу. Ворог розуміє лише силу. Тому закликаємо партнерів запровадити рішучі санкції проти росії, зокрема її ядерної галузі. Маємо максимально ослабити агресора", - додав Шмигаль.