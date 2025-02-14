Інтерфакс-Україна
Події
10:08 14.02.2025

Шмигаль закликає партнерів запровадити санкції проти Росії в ядерній галузі

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Шмигаль закликає партнерів запровадити санкції проти Росії в ядерній галузі

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль після удару російського дрону в укриття 4-го енергоблоку ЧАЕС закликав партнерів запровадити санкції проти Росії в ядерній галузі.

"Сьогодні вночі росія поцілила дроном із фугасною бойовою частиною в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС. Рятувальники загасили пожежу, радіаційний фон наразі в нормі", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Він наголосив, що цей терористичний акт вкотре демонструє жорстокість кремля і його байдужість до людських життів.

"Удар по укриттю, яке береже від радіаційної загрози, - це виклик усьому світу. Ворог розуміє лише силу. Тому закликаємо партнерів запровадити рішучі санкції проти росії, зокрема її ядерної галузі. Маємо максимально ослабити агресора", - додав Шмигаль.

Теги: #ядерна_загроза #шмигаль #санкції #рф

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