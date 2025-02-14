Зеленський: Російський ударний дрон влучив в укриття 4-го енергоблоку ЧАЕС, пошкодження суттєві, радіаційний фон у нормі

Фото: ДСНС

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, сталася пожежа, яку на даний момент вже загасили, але пошкодження суттєві, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції", - написав Зеленський у телеграм у п'ятницю вранці.

Зеленський нагадав, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. "Єдина держава у світі, яка може атакувати такі об'єкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові", - наголосив президент України.

Він повідомив, що укриття було пошкоджене цим дроном, пожежу вже загасили. "На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві", - сказав Зеленський.

"Росія щоночі здійснює такі атаки проти української інфраструктури й наших міст. Росія продовжує збільшувати свою армію. Росія не змінює своєї божевільної антилюдської державної риторики. І це означає, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується й надалі обманювати світ. Саме тому потрібен об'єднаний тиск усіх, хто цінує життя, – тиск на агресора. Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить", - наголосив Зеленський.

Як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, на Мюнхенській конференції з безпеки українська сторона обговорить з американськими партнерами російський удар по ЧАЕС і загрози укриттю.

"Багато інформації сьогодні дамо нашим американським партнерам про удар росії по ЧАЕС, про те, як вони запускають постійно дрони через Чорнобильську зону, про загрози укриттю і ядерній безпеці, яку вони несуть", - написав він у телеграм-каналі.

Єрмак додав, що США багато грошей та зусиль інвестували в укриття ЧАЕС. "Будівництво завершили, коли президентом США був Дональд Трамп", - написав Єрмак.

Як відомо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі також бере участь у Мюнхенській конференції з безпеки.